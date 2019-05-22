Сегодня состоится внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня созывает внеочередное пленарное заседание парламента. Об этом сообщается в анонсе на сайте парламента.

«Председатель Верховной Рады Украины выдал распоряжение „О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины“ 22 мая 2019 года в 12:00», — говорится в сообщении.

Текст распоряжения Парубий обнародовал в Twitter.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках». Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций президента с главами депутатских групп и фракций относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Во вторник, 21 мая, Зеленский провел встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций, во время которой, в частности, предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер с 5% до 3%.