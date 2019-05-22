Внеочередное заседание Рады началось при отсутствии кворума

Внеочередное заседание Верховной Рады началось в среду при отсутствии кворума.
«Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев, — сказал спикер Рады Андрей Парубий после двух попыток зарегистрировать кворум. — Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию».
Позже в зале заседаний зарегистрировалось 240 народных депутатов.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках». Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций президента с главами депутатских групп и фракций относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016