Внеочередное заседание Рады началось при отсутствии кворума

Внеочередное заседание Верховной Рады началось в среду при отсутствии кворума.

«Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев, — сказал спикер Рады Андрей Парубий после двух попыток зарегистрировать кворум. — Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию».

Позже в зале заседаний зарегистрировалось 240 народных депутатов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках». Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций президента с главами депутатских групп и фракций относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.