Новый глава АП уверяет, что олигархи уже не управляют страной

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан уверен, что после президентских выборов 2019 года олигархи уже не будут управлять страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.
«Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента. И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина» во вторник вечером.
Богдан подчеркнул, что у «того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы».
Напомним, он также заявил, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир Зеленский не нарушил закон его назначением.
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