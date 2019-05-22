Порошенко анонсировал ребрендинг партии и участие в выборах в Раду

Политик также выразил мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию, объявив досрочные выборы в парламент.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партию «Блок Петра Порошенко — „Солидарность“ ожидает серьезное переформатирование с тем, чтобы она участвовала во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом он заявил в среду журналистам в Киеве.

„Моя команда готова к выборам, будет принимать участие в выборах и победит в выборах. В ближайшее время мы будем собирать съезд партии, где будет очень серьезный ребрендинг, очень серьезное переформатирование и партии, и партийного списка“, — сказал экс-глава государства.

Порошенко выразил твердое убеждение, что присутствие его политической силы в новом составе парламента „абсолютно необходимо“, чтобы защитить „европейские и евроатлантические достижения, не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить те реформы, которые были начаты“.

Бывший президент считает, что новый глава государства Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, объявив досрочные выборы в парламент. Он также подверг критике внеочередное заседание рады, на котором рассматривался вопрос об изменении избирательной системы. „То, что сегодня происходило в Верховной раде, — в ускоренном порядке изменить избирательное законодательство в пользу закрытых списков для того, чтобы проходили никому не известные секретарши, водители“, — заявил Порошенко.

Комментируя общую политическую ситуацию в стране, экс-президент заявил, что она требует „абсолютного переосмысления“. „Сегодня нужно либо объединение, либо очень жесткая координация всех демократических сил, чтобы не допустить реванша. Призываю все демократические силы немедленно приступить к переговорам относительно формата участия в избирательной гонке“, — заявил он.

Он также призвал команду Зеленского разъяснить слова главы администрации нового президента Андрея Богдана о том, что президент может инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. » В стране есть опасения, что это может быть капитуляция. Я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который очень угрожает суверенитету и территориальной целостности нашего государства", — сказал Порошенко.

Напомним, что 21 мая Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов в парламент 21 июля. Однако этот указ пока еще не был опубликован в прессе и не вступил в силу.