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У Зеленского рассказали, с кем готовы сотрудничать в новой Раде

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У Зеленского рассказали, с кем готовы сотрудничать в новой Раде

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук допускает, что партия «Слуга народа» будет сотрудничать с партией «Голос» Святослава Вакарчука и Всеукраинским объединением «Батькивщина» в Верховной Раде нового созыва после парламентских выборов в случае совпадения положений их политических программ.

В интервью изданию «Левый берег», опубликованном в среду, он отметил, что «некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки». «Владимир даже говорил, что если бы шел Святослав, он бы ему уступил. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется Зеленским, в частности европейская ориентация», — сказал Стефанчук.

На вопрос, может ли «Голос» стать потенциальным партнером «Слуги народа» в новом парламенте, он сказал: «Если будут совпадать наши цели и мысли, я думаю, что это один из вариантов, которые мы можем рассмотреть. Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо».

В то же время, на вопрос, является ли партия «Голос» конкурентом «Слуги народа», Стефанчук ответил: «Я не могу составить объективное мнение о партии, созданной недавно».

Касательно сотрудничества с Всеукраинским объединением «Батькивщина» в парламенте нового созыва, представитель Зеленского сказал: «Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык». «Если их повестка дня не будет совпадать с нашими видениями, я думаю, никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить», — добавил он.

На вопрос о возможности сотрудничества с партией «Народный фронт» Стефанчук ответил, что он эту политсилу «пока вообще в рейтингах не видит», а на вопрос о возможности некоторых ее представителей получить места в списке «Слуги народа» заявил, что не может пока ответить.

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Представитель Зеленского также заявил, что сотрудничество с партией «Оппозиционный блок» в Верховной Раде нового созыва исключено, сославшись на позицию самого главы государства. «Владимир заявил, что он не видит сотрудничества с „Оппоблоком“ в парламенте», — напомнил Стефанчук.

Батькивщина, Слуга народа, Голос, Руслан Стефанчук
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Среда, 22 мая 2019
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