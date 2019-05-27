В КНДР назвали Болтона советником Трампа «по разрушению мира»

В северокорейском МИД отреагировали на заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который ранее сообщил, что считает недавние ракетные испытания КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Запуски, заверили во внешнеполитическом ведомстве, были «обычной подготовкой военных» Северной Кореи. Таким образом Пхеньян, указали в министерстве, осуществляет свои права на самооборону. Соответствующее заявление неназванного представителя МИД КНДР приводится на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Требовать от нас запретить все запуски с использованием баллистических технологий независимо от дальности ракет — это то же самое, что просить нас отказаться от наших прав на самооборону», — подчеркнули в ведомстве.

Болтон, заметили при этом в министерстве, сам был «известен как „фанатик войны“ в 1994 году». Северная Корея и США тогда подписали рамочное соглашение, в рамках которого Пхеньян согласился прекратить свою ядерную программу в обмен на топливную помощь со стороны США (Штаты пообещали КНДР осуществлять поставки топливного мазута). В 2002 году эти договоренности были разорваны после того, как американские спецслужбы заявили: Северная Корея в рамках секретной программы обогащения урана продолжает разрабатывать бомбы. В конце того же года КНДР официально объявила о возобновлении ядерной программы.

Болтон, заявили теперь в северокорейском МИД, «нарушил рамочное соглашение 1994 года». Северную Корею, напомнили в министерстве, он тогда называл «осью зла». Кроме того, именно нынешний советник президента США, уверены в Пхеньяне, «разработал различные провокационные стратегии в отношении КНДР, например, упреждающие удары и институциональные изменения».

«Болтон заслуживает того, чтобы его называли не советником президента по безопасности, который служит для обеспечения безопасности, а советником по вопросам разрушения мира и безопасности», — заявил также неназванный представитель северокорейского МИД.

Ранее, 25 мая, беседуя с журналистами в Токио, Болтон заявил, что у него «нет сомнений»: недавние ракетные запуски КНДР нарушили резолюции ООН. Поэтому санкции против Северной Кореи, отмечал чиновник, должны быть сохранены.