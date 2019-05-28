Команда Зеленского запустила проект по набору кадров для управления страной

Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift, который позволит новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.
«Социальный лифт открыт!», — заявила команда Зеленского на сайте проекта.
«Станьте частью команды, поделитесь идеей или презентуйте готовый продукт», — призвала она украинцев.
На сайте есть возможность посмотреть вакансии, рассказать о себе, рассказать об идее, поделиться продуктом и посмотреть Lift-трекер.
«Lift — это проект команды Зеленского, платформа, которая наконец-то даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как удобный сервис для каждого гражданина Украины», — говорится в описании проекта.
Напомним, еще 23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 мая его команда запускает онлайн проект «Лифт», который позволит желающим представить свои идеи по диджитализации государства.
27 мая руководитель избирательного штаба партии Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что проект «Лифт» могут использовать для отбора кандидатов в депутаты Верховной Рады 9 созыва, так как назначены досрочные выборы.
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