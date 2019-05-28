В Европе вводят в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро — они стали уже и обладают дополнительными элементами защиты.
На новых банкнотах теперь появится портрет героини древнегреческой мифологии — Европы. Ее изображение нанесено в виде водяного знака на голографической вертикальной полосе. Еще один отличительный знак — цифры 100 или 200 в нижнем левом углу будут менять цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона. При наклоне будут проявляться голографические изображения в виде знака единой валюты.
«Эти элементы защиты усложнят подделку купюр», — заявил представитель правления германского Центробанка Йоханнес Берман.
Во Франкфурте-на-Майне сохранили цветовую гамму обновленных купюр, но внесли изменения в графический дизайн. Первое, что, скорее всего, заметят граждане — рельефные, четко осязаемые линии по обеим сторонам банкноты.
Ранее — в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах — финансовый регулятор ввел в обращение обновленные банкноты номиналом в €5, €10, €20 и €50.
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Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения.
При этом отмечается, что обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет.
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