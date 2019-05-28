Более половины средств от эконалога идут не на экологию, – Семерак

Власть на местах неправильно распределяет средства экологического налога. Кроме того, около половины средств от данного налога, поступающих в государственный бюджет остается в общем фонде бюджета, и не идет на улучшение экологии. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает 24 канал.
«Статистика показывает, что местные органы в среднем тратят менее половины из этих средств (средств экологического налога — Ред.), которые они получают. Другая половина средств остается в общем фонде бюджета», — сообщил Семерак.
Как сообщалось ранее, экологи предлагают законодательно закрепить перераспределение поступлений от экологического налога, чтобы эти деньги направлялись непосредственно на модернизацию вредных производств и улучшения экологического состояния в наиболее загрязненных регионах страны.
«Экологи уверены, что до 70 процентов экологического налога нужно возвращать предприятиям, чтобы компании могли инвестировать эти деньги в реализацию проектов по сохранению окружающей среды», — говорится в сюжете.
По словам участника форума промышленного эколога Владислава Варнавского, подобная практика работает в ЕС, например, в Чехии.
«По требованию гражданского общества государство сотрудничало с промышленными предприятиями и поддерживало их на пути к новым требованиям в Европе, в Чешской Республике, в Германии. С 2016-го года, когда вступили в силу новые нормативы, предприятия получали определенную помощь от государства. И это помогало им быстрее превращать свои предприятия в более экологически безопасные», — заявил эколог.
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