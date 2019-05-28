Садовой призвал Зеленского вернуть Саакашвили украинский паспорт

Лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить указ его предшественника Петра Порошенко и восстановить украинское гражданство Михаила Саакашвили. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, неординарная фигура бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вызывает различные эмоции в украинцев.

«Для меня он — товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти», — заявил Садовой.

«Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства», — добавил он.

Садовой призвал Зеленского отменить указ Порошенко и восстановить Саакашвили в правах.

Напомним, 22 мая адвокат экс-губернатора Одесской области Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство.