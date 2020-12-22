Садовый вылечился от COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что преодолел COVID-19 и вышел на работу.
«Сегодня имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт», — написал он на странице в Facebook.
Садовый также поблагодарил всех, кто писал, звонил и беспокоился о его здоровье.
«На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все максимально оперативно и открыто», — отметил он.
Как сообщалось, 7 декабря мэр Львова Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на заболевание COVID-19.
27 октября мэр Львова сообщил, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, у него был отрицательный тест.
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