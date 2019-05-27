Дефолт неизбежен

Сейчас в Украине снова подняли вопрос дефолта. Причём будто это вина Зеленского. Хочу сказать, что вины Зеленского здесь нет. Эта была известно задолго до выборов. Проблема в том, что сейчас как раз сложный период выплат по займам в иностранной валюте. И сейчас, к сожалению, страна находится не в лучшем состоянии, чтобы позволить себе выплачивать такого размера кредиты. Это как долларовый кредит. Курс вырос в три раза, но банк требует доллары. Если вы платили по кредиту 1000 дол в мес и в 2013 это было 8 000 грн, а в 2015 уже 25000. При этом, что ваша зарплата не выросла в три раза за два года. В государстве так же. С падением уровня ВВП. Аналогично падают доходы бюджета. А с доходов как раз и будут оплачиваться эти кредиты размер которых в валюте остался прежним, но сильно вырос в гривне.

Какой здесь выход? Часто в таких случаях люди перекредитуются. То есть берут новый кредит, чтобы погасить старый. Удобная штука так делать, когда цены на недвижимость растут. В США был популярен способ. Раз взял 100 тыс кредит, цена дома выросла, потом перекредитовался на 150 тыс, цена снова выросла, потом на 200. И снова же, логика у государства такая же. Не можешь погасить своими силами? Бери новый кредит. Данной политики придерживалась прошлая власть. Понятно, они брали не под недвижимость. Они брали под ожидания роста ВВП. Больше рост ВВП — больше налогов — больше доходов бюджета. Они думали, что таким образом смогут не попасть в долговую яму. Причем большую часть финансовых проблем они перенесли на будущее. И да, если бы президентом стал Порошенко, то все было бы абсолютно так же.

А проблема в чем? Помните я говорил про недвижимость? Американцы, хочу заметить неглупая развитая нация, тоже думали, что цены на их дома будут вечно расти. А они будут вечно перекредытовываться. Все дошло до того, что рынок недвижимости обвалился. На руках неподъёмные долги и дом, если его продать, даже не хватит чтобы погасить долг. Миллионы американцев стали банкротами. Если быть точным, то чуть не стали, если бы не вмешалось правительство.

А мы здесь причём? Мы, как американцы, поставили не ту лошадку. Как американцы расчитывали не на рост доходов, а на рост стоимости жилья. Так и мы за показатель правильности берём не тот ВВП. И пусть вас не присыпляет падение долга к ВВП последние годы. Это падение было только за счёт стабильного курса гривны и роста инфляции! Теоретически это правильно, так как этот показатель учитывает текущие цены, доходы. И да, он у нас растёт быстрее чем уровень долга. Однако, это уже не первый раз, когда Украина попадает в одну и ту же ловушку.

Объясню почему. А вы не задумывались как официально экономика растёт на 3%, мы берём долг под 10% и по отношению к ВВП этот долг падает? Все потому, что у нас номинальный ВВП растёт на 20% в год. Это не заслуга этой власти, а больше наша постоянная головная боль и он рос ещё быстрее в 2005-2008. Но снова же это не достижение, это просто рост экономики за счёт роста цен. По этой причине не зря был придуман альтернативный способ расчета экономики — реальный ВВП. Он считает не ценовое изменение товаров, а увеличение количества производства. Это более четкий параметр, показывающий куда движется экономика и как она растёт. Именно по этому ВВП во всем мире считают как растут экономики стран: США, ЕС, Китая. И в нашей тоже. И да, пусть по нему не считают уровень долга, но его нужно брать в расчёт, чтобы понимать: действительно ли экономика растёт быстрее госдолга??? Или нет? Это как регулировать скорость педалью газа, но не забывать работают ли тормоза. А я хочу напомнить, что рост нашей экономики в прошлом году реальный вырос всего на 3,3%. Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт. Вопрос в том, когда эта девальвация произойдёт, учитывая уже довольно большой торговый дефицит, зависимость от кредитов, потоков горячих денег и переводов.

Знаете, здесь я не пытаюсь критиковать кредиты. Они даже полезны, если знать меру и правильно использовать. И вредны, если эту меру потерять. А мы ее уже потеряли. И да, до нас тоже никто не думал, что с ними это произойдёт.