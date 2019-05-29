Верховный суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП

Верховной суд Украины отказался признавать незаконным назначение Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом в среду говорится в решении суда.
«Судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства», — говорится в документе.
Обращение в суд истец обосновал несоответствием назначения Богдана главой администрации требованию закона «Об очищении власти». Сам Богдан заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку Администрация президента якобы не является органом государственной власти.
В Верховном суде уточнили, что отказ мотивирован тем, что «право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят, либо прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается». В суде подчеркнули, что поскольку истец не был участником правоотношений при назначении Богдана, такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с административным иском.
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