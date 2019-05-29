Вакарчук анонсировал тур по стране – обещает живое общение и рок-н-ролл

Лидер партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук анонсирует проведение Большого тура перемен, с которым намерен объехать всю Украину.
«Святослав Вакарчук: Я зову в Большой Тур Перемен, с которым мы объедем всю страну. С запада на восток, с севера на юг. Будет много живого человеческого общения и будет много рок-н-ролла! Давайте покажем, насколько громок наш голос, когда мы вместе!», — говорится посте, опубликованном на странице партии «Голос» в соцсети Фейсбук в среду вечером.
Напомним, сегодня стало известно, что спикер ВР Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко могут пойти на выборы вместе с Петром Порошенко.
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