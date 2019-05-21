Зеленский назначил главу президентской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в тексте указа.

Напомним, что Андрей Богдан известен своей работой на олигарха Игоря Коломойского.