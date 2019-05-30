Суд подтвердил безосновательность требований Лагуна к НБУ

Кассационный суд в составе Верховного Суда 28 мая подтвердил законность решения Национального банка по выводу с рынка неплатежеспособного ПАО «Омега Банк», который контролировался Николаем Лагуном.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Кассационная жалоба Лагуна Н.И. оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 16.12.2015 и постановление Окружного административного суда г.Киева от 05.11.2015, согласно которой Лагуну Н.И. отказано в удовлетворении исковых требований, оставлены без изменений», — говорится в сообщении.
В частности, суды оставили без удовлетворения:
Иск Лагуна (владел 99,99% акций) об отмене постановления Нацбанка об отнесении банка к категории проблемных (постановление № 65/БТ от 30.01.2015)
Иск об отнесении к категории неплатежеспособных (постановление № 152 от 02.03.2015)
Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации (решение от 02.03.2015 № 52).
Напомним, 30 января 2015 Национальный банк отнес ПАО «Омега Банк» к категории проблемных из-за осуществление банком рисковой деятельности, следствием которой стало ухудшение финансового состояния, и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов банка.
6 июля 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Омега банка».
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