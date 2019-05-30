Зеленский внес в Раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Так, Зеленский просит освободить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака — с должности министра обороны. Третье представление касается освобождения Василия Грицака с должности председателя СБУ.
В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этих вопросов.
Также на сайте главы государства отмечается, что в Администрации президента готовятся материалы на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
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