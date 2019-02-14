Суд передумал и вернул Супрун все полномочия

Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Такое решение судья Сергей Каракашьян объявил 14 февраля.
«Суд принял, в удовлетворении ходатайств, представителей Кабинета министров и Супрун Уляны, об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года», — сказал судья, которого цитирует УП.
Напомним, что 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
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