Суд передумал и вернул Супрун все полномочия

Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Такое решение судья Сергей Каракашьян объявил 14 февраля.

«Суд принял, в удовлетворении ходатайств, представителей Кабинета министров и Супрун Уляны, об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года», — сказал судья, которого цитирует УП.

Напомним, что 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.