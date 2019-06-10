Тимошенко призвала «демократические силы» объединиться вокруг Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала объединиться все демократические политические силы, среди которых она назвала пропрезидентскую партию «Слуга народа» и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, чтобы не допустить прихода в парламент старой власти.

«Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент — „Батькивщина“, „Слуга народа“, партия „Голос“ Святослава Вакарчука — должны объединиться», — сказала она в понедельник на съезде партии «Батькивщина», посвященном участию в выборах в Верховную раду.

По мнению Тимошенко, только «совместное объединение может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения».

«Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы», — подчеркнула Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» также заявила, что готова предложить новой коалиции в Раде мощную программу «Новый курс» и план на 100 дней, реализация котрого якобы поможет вывести страну из кризиса. «Это будет как календарный план, когда каждый украинец сможет отмечать плюсиками то, что сделано. Результат за 100 дней — это остановка падения экономики, террора в отношении предпринимателей, сведение к минимуму коррупции», — пообещала она.