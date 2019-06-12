Тимошенко встретилась с Зеленским

Лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.

«Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди», — написала Тимошенко на своей странице в Фейсбук в среду.