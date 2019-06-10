ЦИК Казахстана озвучил предварительные итоги выборов президента

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров озвучил предварительные результаты досрочных президентских выборов, которые состоялись в республике накануне, передает издание Nur. Лидирует, по словам Петрова, ныне исполняющий обязанности президента страны Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 70,76% избирателей.

На втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Косанов. Его, согласно предварительным итогам выборов, поддержали 16,02% казахстанцев.

Сколько всего на данный момент обработано бюллетеней и как могут измениться эти результаты, Петров не уточнил.