Суд отклонил ходатайство журналиста Муравицкого

Суд отклонил два ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемому в государственной измене журналисту Василию Муравицькому, озвученные его защитницей Светланой Новицкой, и самим подсудимым. Об этом сообщает Укринформ.

«Ходатайство защитника Новицкой об отмене Муравицкому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и ходатайство Муравицкого об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в ночной период суток оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит», — говорится в постановлении суда.

Ходатайство прокурора Вадима Левченко по замене Муравицкому меры пресечения на содержание под стражей суд рассмотрит 18 июня. До 20 июня подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщалось, свои ходатайства защитник и подсудимый озвучили на предварительном судебном заседании. Суд объявил перерыв для того, чтобы прокурор имел возможность ознакомиться с их содержанием и высказать свою позицию.

Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Журналист с 2014 года якобы активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для пророссийских СМИ. Муравицькому грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналист находился под стражей, а 27 июня 2018 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.