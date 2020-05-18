Журналисту Василию Муравицкому снова продлили арест

Украинскому журналисту Василию Муравицкому снова продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Мне сегодня продлили домашний арест. Пошел третий год домашнего ареста, четвертый год преследования. В Украине единичные случаи содержания под домашним арестом на срок более двух лет за последние 5-10 лет. Единичные случаи! При этом за два года круглосуточного и ночного ареста я ни разу его не нарушил, хотя за мной наблюдают от 3 до 5 сотрудников разных служб ежедневно! При этом полгода даже по сути дело не рассматривали», - написал он сам в Facebook.

Напомним, что журналист Василий Муравицкий был арестован летом 2017 года по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.