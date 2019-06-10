Еще один опрос: в Раду могут пройти семь партий

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», а помимо них имеют шансы преодолеть 5%-й барьер еще три политических силы, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник данным, «Слугу народа» готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,7%, «Европейскую солидарность» — 9,2%, ВО «Батькивщина» — 9,1% опрошенных.
С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер партия «Голос» (лидер — певец и музыкант Святослав Вакарчук), за которую готовы проголосовать 4,9% опрошенных из определившихся и решивших голосовать, партия «Сила и честь» Игоря Смешко (с поддержкой 4,7% голосов соответственно) и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (3,6% готовых голосовать респондентов).
При этом за представленную ныне в парламенте фракцией Радикальную партию Олега Ляшко проголосовало бы 2,2% опрошенных, за «Объединение «Самопомич» — 1,9%, ВО «Свобода» и «Оппозиционный блок — Партию мира и развития» — по 1,7%, «Гражданскую платформу Надежды Савченко» — 1,2%, «Национальный корпус» — 1% респондентов, определившихся со своим выбором.
Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов опрошенных.
На вопрос социологов, принимали бы участие респонденты, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 7,4% ответили «точно нет», 6,5% — «скорее нет», 37,9% — «скорее да», 43% — «точно да», а 5,1% — затруднились с ответом.
Напомним, что согласно опросу КМИС, в Раду проходят пять партий.
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