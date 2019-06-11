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Россия заявила о готовности встречаться в «нормандском формате»
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Россия заявила о готовности встречаться в «нормандском формате»

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Россия заявила о готовности встречаться в «нормандском формате»

Российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации на востоке Украины в «нормандском формате», однако важно соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей — это контактная группа — единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины не получится. «Нормандский формат» не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся«, — добавил он.

По словам российского министра, что Москва рассчитывает, что ее информируют об итогах состоявшихся недавно встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством ФРГ и Франции.

По его словам, Европа должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения минских договоренностей. «Надеюсь, что такие сигналы посылаются, тем более что контакты между президентом Зеленским и руководством Франции и Германии состоялись, а министры иностранных дел Франции и Германии посещали Киев, — обратил внимание Лавров. — Надеюсь, что нам, как участникам „нормандского формата“, расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит нормандского формата».

Глава МИД РФ также заявил, что Москва ждет, когда в Киеве оформится политика нового правительства по всем вопросам международной жизни. «Пока, как вы знаете, все внимание сформировано на подготовке к парламентским выборам, и команда, как таковая, еще не сформировалась», — пояснил он.

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Глава МИД РФ также отметил, что урегулирование кризиса в Украине возможно при условии отсутствия безоговорочной поддержки Брюсселем политики Киева.

«Консенсус по украинскому кризису был достигнут, мы готовы искать конкретные пути его воплощения в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа все-таки не занимала позицию полного покрывательства всего, что делают на Украине», — сказал он.

Сергей Лавров, Донбасс, Минские соглашения
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