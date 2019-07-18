В Кремле заметили «подвижки» в урегулировании на Донбассе

В вопросе урегулирования кризиса на Донбассе появились подвижки, которые могут способствовать продвижению вперед. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает ТАСС.

«На последней встрече экспертов нормандского формата в Париже и в ходе заседания контактной группы в Минске появились подвижки, которые дают основания полагать, что здесь можно начать продвигаться вперед, — сказал Лавров. — Мы со своей стороны будем всячески поддерживать такой настрой и использовать свои возможности для содействия практическим шагам на этом направлении, в том числе в наших контактах с Донецком и Луганском».

Заседание контактной группы по Украине, которое прошло в Минске в среду, стало самым эффективным за время существования структуры, заявил Лавров. «Сейчас, после избрания президента Зеленского, контактная группа активизировала свою работу, она провела несколько заседаний, — отметил Лавров. — Совсем недавно, вчера, состоялось очередное заседание в Минске, которое, по оценкам наших представителей в контактной группе, было наиболее результативным за все время существования этой структуры».

«Достигнуты договоренности о разведении сил и средств, включая Станицу Луганскую, где разведение уже началось. Представители нового украинского руководства высказались в пользу того, чтобы разведение сил и средств произошло на всей протяженности линии соприкосновения, это тоже позитивный сигнал, — добавил глава российского внешнеполитического ведомства. — И наметились договоренности, по крайней мере конкретно условились подготовить списки, по обмену удерживаемыми лицами. Это хорошие, позитивные шаги, мы будем добиваться того, чтобы они материализовались».

Москва призывает Берлин активнее содействовать снятию экономической блокады Донбасса, которую в регионе установили власти Украины, заявил Лавров. «Как участник „нормандской четверки“ Германия могла бы активнее содействовать тому, чтобы добиться снятия экономической блокады Донбасса, официального принятия „формулы Штайнмайера“ в отношении статуса этих территорий и проведения там выборов, а также в отношении выполнения Киевом всех обязательств в рамках минских соглашений», — сказал глава российского дипломатического ведомства.

Он также отметил, что основания для проведения нового саммита в «нормандском формате» появятся после того, как будут выполнены договоренности, достигнутые на предыдущей встрече на высшем уровне в Берлине, заявил Лавров. «Как только будет ясно, что решения предыдущего саммита в Берлине, который состоялся в октябре 2016 года, выполнены, я думаю будут все основания для того, чтобы планировать новый саммит в «нормандском формате», — сказал Лавров.

«Естественно при понимании, что саммит будет подготовлен экспертами, министрами. Встреча экспертов 12 июля состоялась в Париже, — добавил глава российского внешнеполитического ведомства. — Впервые в ней участвовал представитель нового руководства Украины. По нашим оценкам, прорыва там не произошло, но атмосфера была конструктивной и есть основания полагать, что в отличие от режима Порошенко новая команда будет стремиться все-таки по честному выполнять минские договоренности».

Россия считает, что «нормандский формат» согласован и необходимость распыляться на иные варианты состава участников нет смысла, считает Лавров. «Мы исходим из того, что формат согласован, имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед и не стоит распылять внимание», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского подключить к переговорам Великобританию и США.

«На эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости, — добавил глава российского внешнеполитического ведомства. — Как я понимаю, аналогичная позиции у Франции и у Германии».