Войти
Климкин назвал «сказками» заявления о скором вступлении Украины в ЕС
позиция
Климкин назвал «сказками» заявления о скором вступлении Украины в ЕС
Зеленский отменил назначение двух членов ВСП и объявил новый конкурс
официально
Зеленский отменил назначение двух членов ВСП и объявил новый конкурс

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

экология
RSS

В Великобритании намерены свести к нулю выбросы парниковых газов

153
В Великобритании намерены свести к нулю выбросы парниковых газов

Великобритания к 2050 году сведет выбросы парниковых газов к нулю, воплотив в жизнь один из самых жестких законов по защите экологии в мире. Об этом информировала во вторник канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, которая 12 июня намерена внести соответствующую законодательную инициативу в национальный парламент.

«Достижение нулевых выбросов к 2050 году — это амбициозная цель, но критически важно, чтобы мы реализовали ее и таким образом гарантировали, что мы сохраним нашу планету для будущих поколений», — приводятся слова Мэй в коммюнике, распространенным Даунинг-стрит, 10. Предыдущая цель британского правительства заключалась в том, что сократить к 2050 году выброс парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.

Как уточняет в этой связи газета Financial Times, нулевые выбросы на практике означают, что для того, чтобы компенсировать выделяемые парниковые газы, будут посажены новые деревья или введены технологии для улавливания и хранения двуокиси углерода.

Лондон указывает на то, что Великобритания таким образом станет первой страной из Большой семерки, неформального объединения наиболее экономически развитых государств в мире, которая сведет нетто-выбросы парниковых газов к нулю. Вместе с тем власти Великобритании указывают на то, что через пять лет проведут оценку прогресса других стран в этом направлении. Таким образом анонсированные во вторник планы могут быть скорректированы, если другие государства не последуют примеру Лондона.

Читайте также: Киевскую тусовщицу Ирину Панченко исключили из списков «Слуги народа»

Издание напоминает, что в прошлом году половина всей производимой Великобританией энергии пришлась на низкоуглеродные источники, а в мае этого года страна впервые в XIX веке прожила неделю без угля. Конкретные меры, которые будут приняты властями для достижения заявленной амбициозной цели, не называются. В то же время, как пишет Financial Times, для обнуления нетто-выбросов парниковых газов потребуется серьезный пересмотр систем отопления домов, схем промышленного производства, организации транспортной сети.

Великобритания, парниковые газы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 июня 2019
Вторник, 11 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляции, процентных ставках и узких местах

В рыночной экономике существуют узкие места, т.е. места, в которых спрос превышает предложение. Для регулирования этих процессов государство может использовать фискальную политику, либо ограничивая спрос в узких местах, либо стимулируя в них предложение (рост производства). Но сейчас в качестве механизма, регулирующего спрос и предложение, а, как следствие, и инфляцию используются процентные ставки. Но они являются слишком грубым инструментом и влияют на всю экономику в целом, а не только на ее узкие места.
Артём Глущенко
Артём Глущенко
инвестор

Финансы объединяют

Несмотря на то, что у наших стран фондовый рынок застрял в развитии примерно на одном уровне, нам, безусловно, стоит обмениваться опытом, достижениями, возможно, перенять опыт у соседей с более развитым рынком - Латвии, Литвы, Эстонии, выработать совместный план развития. Можно сделать фондовый рынок открытым для инвестирования гражданам Украины и Беларуси, а возможно, и всего Балто-Черноморского союза. Ведь ничто так не объединяет людей и страны, как общий финансовый интерес.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016