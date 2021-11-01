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Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году
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Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году

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Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году

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Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году

Украина к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 65%, после 2060 года — добиться климатической нейтральности, завил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе... Наши цели к 2030 году — сократить выбросы парниковых газов на 65%. И не позднее 2060 года добиться климатической нейтральности», — заявил Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

Он отметил, что в настоящее время по объему сокращения выбросов Украина занимает 4-е место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН.

По словам Зеленского, Украина поддерживает ряд инициатив климатической Конференции, в частности Декларацию лесо- и землепользования.

«Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда», — добавил глава Украинского государства.

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COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

парниковые газы, Владимир Зеленский
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