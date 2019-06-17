Российское телевидение сообщило имена причастных к убийству Захарченко

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвали имена причастных к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В сюжете человек, лицо которого было скрыто, заявил, что «спецслужбам» ДНР якобы известны организаторы терактов на Донбассе. По его словам, работой в самопровозглашенной республике занимается второй отдел 5-го управления департамента контрразведки СБУ. «Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе», — говорится в сюжете.
В программе упоминается помощник начальника управления Сергей Моторин — выходец из Донбасса, который ранее служил в Славянске. «Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», — указывается в телесюжете.
Также там упоминаются представители украинских спецслужб Владислав Долговяз и Андрей Мушта. Отмечается, что их агенты, в числе которых Андрей Байдал (Швед), причастны к терактам в Донбассе. По информации телеканала, сведения о своих кураторах, в том числе сотрудниках 5-го управления, предоставили задержанные спецслужбами ДНР агенты.
В мае «глава» ДНР Денис Пушилин сообщил, что следствие установило всю цепочку организаторов и заказчиков убийства Захарченко. По его словам, среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины и других стран, которые оказывают поддержку Киеву. Тогда Пушилин отказался назвать конкретные фамилии, добавив, что задержана одна из групп, причастных к убийству.
Захарченко погиб в конце августа результате взрыва в кафе «Сепар». Руководство самопровозглашенной республики назвало случившееся терактом и связало произошедшее с властями Украины.
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