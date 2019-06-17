Сегодня Зеленский едет с официальным визитом в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетит с официальным визитом Францию. В Париже глава государства встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями деловых кругов, сообщает Укринформ.

Согласно программе визита, утром Зеленский посетит стартап-инкубатор Station.

Около 15.00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная церемония встречи президента Украины и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.

В 15.30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.

В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.