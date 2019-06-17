Сегодня Зеленский едет с официальным визитом в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетит с официальным визитом Францию. В Париже глава государства встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями деловых кругов, сообщает Укринформ.
Согласно программе визита, утром Зеленский посетит стартап-инкубатор Station.
Около 15.00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная церемония встречи президента Украины и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.
В 15.30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.
В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.
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"Около 15.00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная церемония встречи президента Украины и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей." - то есть, иначе как в Париже презику Украины со своей женкой и встретиться негде? И кто кому воинские почести оказывать будет: он ей или она ему? Так он - главковерх и никому не обязан почестей отдавать, а она не военнообязанная и тоже не имеет на это права... Шкандаль в верхах получается... ха-ха-ха. Ну, клоуны, что с них возьмёшь?