В ООС объявили фейком сообщения о занятии ВСУ позиций на территории города Донецка

В штабе Операции объединенных сил на Донбассе опровергают сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка.
«В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. ... Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук в понедельник
«Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины», — подчеркивают в штабе ООС.
Отмечается также, что для создания фейкового сообщения было использовано недостоверную информацию, «в частности, привлечены личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины».
«Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм международного гуманитарного права», — подчеркивают в штабе ООС.
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а ведь научились-таки чему-то у рф... Занимайте, ребята, вражескую территорию и говорите, что вастамнет! Правильное поведение! А там в ОРДЛО-рф пусть сами доказывают, что территории у них отбили