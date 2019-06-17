Президент Казахстана считает, что Россия его стране «абсолютно необходима»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его стране Россия «абсолютно необходима». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Euronews.

«Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной», — сказал он.

Президент отметил, что Россию и Казахстан объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. Он добавил, что между странами есть понимание необходимости наращивания сотрудничества.

Комментируя торговую войну США и Китая, Токаев заявил, что она несет риски для Казахстана. По его словам, страна является крупным экспортером ряда природных ресурсов в Китай, однако из-за противостояния Пекина и Вашингтона могут упасть цены на казахстанскую продукцию.

Напомним, что в марте Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, объявил о сложении полномочий. 10 июня в стране прошли президентские выборы. Касым-Жомарт Токаев победил, набрав более 70% голосов. Первым государственным визитом нового президента стала поездка в Россию.