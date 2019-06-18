Зеленский рассказал немцам, чем отличается от Голобородько

Президент Владимир Зеленский заявил, что во многом он похож на своего персонажа в сериале «Слуга народа» Василия Голобородько, однако не ездит на работу на велосипеде и имеет успешный бизнес. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.
«Мы разные в том, как мы прожили свою жизнь, но похожи в наших ценностях. Я хочу для украинцев всего, что я обещал как Слуга народа — остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. С этими целями я так же искренен, как и Василий Голобородько», — ответил Зеленский.
«Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно. Я горжусь тем, что у меня был успешный бизнес в сфере креативной экономики, которую я люблю», — добачил Зеленский.
По его словам, он как настоящий политик будет сотрудничать с международными партнерами Украины.
«Нашей неотложной задачей сейчас является развитие хороших отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским союзом и НАТО», — сказал президент.
Он отметил, что приоритетами его команды следующие 5 лет будет установление правопорядка, либерализация и приватизация валюты, земельная реформа, налоговое администрирование и управление кризисами, снижение административной нагрузки на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса.
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