Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает французское издание Mediapart.

Платини был доставлен в Антикоррупционное управление судебной полиции (OCLCIFF) в Нантерре. Уточняется, что операция проводилась в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа.

В 2015 года Платини, занимавший должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет.