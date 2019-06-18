Конгресс США утвердил помощь на оборону Украины в размере $250 млн

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны, сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

«Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности», — говорится в сообщении, обнародованном во вторник на странице посольства Украины в США в Фейсбук.

В информации отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

«Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — отметили в посольстве и поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Данную информацию подрвердили и в Пентагоне.

Пентагон планирует предоставить $250 млн на «дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала» Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении американского оборонного ведомства.

«Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до $1,5 млрд», — сообщается в заявлении.