США выделяют Украине еще один пакет военной помощи в объеме $125 млн

Новая американская администрация приняла решение предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакет военной помощи. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Сегодня министерство обороны США объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», — сказал Кирби.

В связи с этим он уточнил, что Вашингтон планирует продолжать передавать Киеву в том числе так называемые летальные вооружения. Представитель военного ведомства США обосновал необходимость этого шагами России. «Нынешние действия подкрепляют приверженность США предоставлению оборонительных летальных вооружений, чтобы помочь Украине более эффективно обороняться от российской агрессии», — заявил Кирби.

Он обещал, что детали, касающиеся нового пакет военной помощи Украине, будут обнародованы позднее.