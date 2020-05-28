США выделят Украине еще $125 млн военной помощи

Телеканал отмечает, что подтверждение того, что Киев добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, требуется по закону для того, чтобы помощь могла быть оказана Украине.
Уточняется, что $125 млн являются второй половиной $250 млн помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.
По данным собеседников телеканала, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера.
Включение катеров в пакет помощи в Пентагоне рассматривают как особо важное, с учетом милитаризации Россией Черного и Азовского морей и необходимости Украины противостоять этому.
Решение администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.
Противники Трампа обвиняли его в оказании таким способом давления на украинское правительство с внутриполитической целью.
Между тем, Белый дом настаивал, что задержка в предоставлении помощи была вызвана опасениями, связанными с высоким уровнем коррупции в стране.
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