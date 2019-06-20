В Индии город размером с Киев остался без воды

Шестой по величине мегаполис Индии город Ченнай остался без водоснабжения — от сильной жары высохли почти все близлежащие озера, сообщают India Today и CNN, отмечая, что в связи с этим миллионы людей испытывают нехватку воды.
В частности, почти полностью высохло озеро Чембарамбаккам, которое считается одним из основных источников воды в регионе. На данный момент оно, отмечает India Today, достигло самого низкого уровня. CNN, в свою очередь, утверждает, что озеро полностью исчезло. Кроме того, из-за жары также почти полностью исчезли три других озера, которые находились неподалеку от города и тоже обеспечивали его водой.
Из-за невозможности собрать необходимое количество дождевой, а также низкого уровня залегания грунтовых вод обеспечить жителей водой пытаются местные власти. Поставки в кварталы Ченная питьевой воды в баклажках на грузовиках обеспечивает правительство штата Тамилнад (соседние регионы нужны в водных ресурсах не испытывают). Сотни тысяч жителей вынуждены часами стоять в очереди на жаре, чтобы набрать для себя воды из привезенных в город пластиковых контейнеров.
Также водный кризис в Ченнае затронул местных бизнесменов. В частности, из-за нехватки воды и большого спроса на нее в городе закрылись многие гостиницы и рестораны.
Последняя перепись населения в Ченнае проводилась в 2011 году. Население города на тот момент составляло 4,6 млн человек, порядка 820 тыс. из которых жили в трущобах.
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