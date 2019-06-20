Samsung уверяет, что ее складной Galaxy Fold все-таки готов к выходу на рынок

В Samsung официально заявили об устранении причин поломок Galaxy Fold и готовности складывающегося пополам смартфона к релизу. Новинка выйдет с запозданием как минимум на два месяца: изначально компания планировала выпустить аппарат 26 апреля по цене от $1980.
Как заявил вице-президент Samsung Display Ким Сон Чхол, «большинство проблем с дисплеем были устранены», и «Galaxy Fold готов к выходу на рынок». Дату старта продаж устройства он не уточнил.
Ранее Samsung была вынуждена отложить выход Galaxy Fold из-за непредвиденных поломок. У многих журналистов, которым роздали тестовые образцы, аппарат сломался за пару дней. У одного обозревателя появились перпендикулярные линии, сходящиеся на неровности, у другого — дисплей начал мерцать на следующий день после использования. У многих брак проявился после снятия защитного слоя с экрана — они думали, что это просто фабричная пленка.
Вслед за Samsung выход своей складной модели — Mate X — перенесла и Huawei. В компании сообщили, что после инцидента с Galaxy Fold решили отложить релиз до сентября и дополнительно протестировать аппарат.
По данным СМИ, у исправленных Galaxy Fold края слоя, защищающего дисплей от повреждений, спрятаны таким образом, чтобы отклеить его было намного сложнее. Кроме того, место самого сгиба было сделано уже — чтобы в него не могли попасть крошки от еды, пыль и другие посторонние частицы, приводящие к поломке экрана.
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