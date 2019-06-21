Лещенко пойдет в Раду по киевскому округу

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявил, что выдвигает свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №220 в Киеве.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

«Я выдвигаю свою кандидатуру по подольскому округу 220, чтобы защитить Киев от застройщиков», — заявил он.

Отметим, что сегодня же другой внефракционный народный депутат Мустафа Найем заявил, что решил не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.

И Найем и Лещенко в 2014 году баллотировались в Верховную Раду по списку БПП. Весной 2019 году они вышли из фракции.