Лещенко пойдет в Раду по киевскому округу

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявил, что выдвигает свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №220 в Киеве.
Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».
«Я выдвигаю свою кандидатуру по подольскому округу 220, чтобы защитить Киев от застройщиков», — заявил он.
Отметим, что сегодня же другой внефракционный народный депутат Мустафа Найем заявил, что решил не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.
И Найем и Лещенко в 2014 году баллотировались в Верховную Раду по списку БПП. Весной 2019 году они вышли из фракции.
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