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Лещенко подумывает пойти на выборы по одному из округов Киева

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Лещенко подумывает пойти на выборы по одному из округов Киева

Народный депутат Украины Сергей Лещенко заявляет, что в настоящее время раздумывает над участием во внеочередных парламентских выборах 21 июля в качестве самовыдвиженца по избирательному округу в Киеве, в котором он прописан, но окончательное решение примет через несколько дней.

«Что касается меня, то я не хочу бегать по спискам, по партиям, говорить... возьмите меня как запасной вариант... У меня есть еще один вариант — это баллотироваться по округу в г.Киев. Это родной для меня Подольский район, где я рос, где я ходил в школу, где я до сих пор зарегистрирован. Этот вариант я для себя не исключаю, но окончательное решение буду принимать в ближайшие дни. Потому что депутаты-самовыдвиженцы, у них еще есть несколько дней для такого решения», — сказал Лещенко в эфире телеканала «Наш» в воскресенье.

Он подчеркнул, что был связан в последние полгода с президентом Украины Владимиром Зеленским и партией «Слуга народа», но уважает решение политсовета партии не включать в избирательный список людей, которые уже были народными депутатами. «Это решение, с которым я соглашаюсь, потому что это новая сила, она должна идти с нового, чистого листа», — сказал Лещенко.

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В то же время, нардеп заявляет, что ему «не стыдно за свои четыре с половиной года в этом парламенте». «Я честно работал. Если решу (участвовать в выборах — Ред.), то предложу людям оценить мою работу... и принять решение, давать ли мне еще мандат на представительство Подольского района — это Подол, Виноградарь, Ветряные Горы, Куреневка — от Киева в Верховной Раде. Или такое решение не приму. Зависит это от нескольких факторов, которые я проанализирую и определюсь в ближайшие дни», — резюмировал Лещенко.

Сергей Лещенко, досрочные выборы
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