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Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского, – Петр Олещук

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Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского, – Петр Олещук

Политолог Петр Олещук, комментируя заявления Президента Украины на встрече с представителями украинского бизнеса 20 июня, пояснил, что Владимир Зеленский четко дал понять, что не будет блокировать запуск рынка электроэнергии с 1 июля.

Об этом политолог сообщил на своей странице в социальной сети Faсebook.

«Зеленский четко заявил — с запуском 1 июля нового рынка электроэнергии „роттердамская“ формула потеряет свою актуальность. Со всеми своими плюсами и минусами. Этот тезис интересен по нескольким причинам. Во-первых, это действительно правда — в условиях нового рынка для формирования тарифов никакие формулы применяться не будут, цену электроэнергии составят спрос и предложение. Во-вторых, были посрамлены скептики, которые считают, что Зеленский в любом случае заблокирует введение нового рынка в интересах Коломойского», — написал Олещук.

По мнению политолога, Зеленский предпочел выполнение Украиной международных обязательств, одним из которых является введение новой модели рынка электроэнергии, а не защиты интересов близких к нему бизнесменов, в частности Игоря Коломойского.

«Для Коломойского недопущение рынка электроэнергии вопрос архипринципиальный. Сохранение госрегулирования тарифов для промпотребителей дает ему перспективу спецтарифов для энергоемкого ферросплавного производства, как это было в 2012-2014 годах. Когда Зеленский публично говорит о рынке электроэнергии, как о способе ухода от формульного ценообразования, он дает понять — между интересами „дружественного бизнеса“ и международными обязательствами Украины он выбирает второе. И это, безусловно, сильный ход», — отметил Олещук.

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Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электрической энергии должен быть введен 1 июля 2019 года. Запуск рынка является обязательством Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Запуск рынка является условием сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и предоставления макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в текущем году.

энергорынок, Петр Олещук
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Пятница, 21 июня 2019
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