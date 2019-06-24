«Укрзализныця» с июля повышает зарплаты сотрудникам

АО «Укрзализныця» с 1 июля на 10% повысит оклады и часовые тарифные ставки более чем 250 тыс. работникам, на что правление компании выделило около 1,5 млрд грн.

Об этом глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов написал на своей странице в Facebook.

«Сразу скажу: увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)», — подчеркнул он.

По словам Кравцова, средняя зарплата в компании — выше средней по Украине на 20% и составляет около 10,5 тыс. грн.

«Можно много спорить относительно этой цифры, но в отдельных городах оплата в разы выше, чем могут предложить другие предприятия в регионах», — заверил глава «Укрзализныци».