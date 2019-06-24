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У Филарета заявляют о репрессиях со стороны ПЦУ

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У Филарета заявляют о репрессиях со стороны ПЦУ

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявляют о репрессиях против участников собора, который состоялся 20 июня, и ряде «откровенно преступных действий».

Об этом говорится в заявлении «УПЦ КП» от 23 июня.

Согласно сообщению, вечером 20 июня из общежития «был выселен студент богословской академии Антон Павленко, который накануне за поддержку патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, был исключен из академии»: «Павленко даже не пустили в корпус на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Киева, который юридически принадлежит Киевской патриархии».

Также в «УПЦ КП» заявили, что сторонники ПЦУ «рейдерски захватили помещение Свято-Феодосиевского монастыря Киева, который имеет статус ставропигии и напрямую подчиняется Филарету», а также выселили архимандрита Андрея (Маруцака), который принял участие в «соборе» 20 июня.

«21 июня захвачено помещение Успенского храма на Пирогоще в Киеве, принадлежащего УПЦ КП», — заявляют у Филарета.

«Обращаемся к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство», — говорится в заявлении.

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Напомним, что предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. На 20 июня он созвал поместный собор, который постановил «восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины».

УПЦ КП, ПЦУ
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Комментарии (1)
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Юрій Олегович
Юрій Олегович 44 минуты назад

Кто все эти люди - Узеленского, Уфиларета?

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