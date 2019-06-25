Зеленский едет в Канаду, вопрос с США еще не решен

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит с визитом Канаду, сообщается на официальном сайте главы государства.

В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Запланированы также встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

В то же время дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США в настоящее время неизвестна. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«С конкретными датами пока что не определились», — сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он отметил, что как только будет известна дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и повестка дня визита украинского президента в США, он об этом сообщит и членам правительства, и журналистам.