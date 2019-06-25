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Британская королевская семья заработала в 2018 году рекордные $437 млн

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Британская королевская семья заработала в 2018 году рекордные $437 млн

Британская королевская семья сумела заработать в 2018 году рекордные £343,5 млн (почти $437,6 млн), несмотря на значительное снижение роста стоимости принадлежащей ей коммерческой недвижимости в Лондоне и других районах страны. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на данные компании Crown Estate, управляющей собственностью монархического дома в лице королевы Великобритании Елизаветы II.

Согласно информации Crown Estate, контролирующей землю и собственность суверена, включающую большую часть района Уэст-Энд на западе британской столицы, где сосредоточены музеи, театры, учебные заведения, фешенебельные магазины, стоимость этой недвижимости выросла в мегаполисе лишь на 1,7% до £14,3 млрд ($18,2 млрд). Это самый низкий показатель с 2009 года. За пределами же Лондона стоимость владений монархического дома даже упала на 7%.

Однако решающее влияние на окончательные результаты в минувшем году оказал резкий рост стоимости энергетической и инфраструктурной составляющих королевского портфеля, которая увеличилась на 14% до £1,6 млрд ($2 млрд). Британской короне принадлежат значительные участки морского дна на шельфе Англии, Уэльса и Северной Ирландии, которые она сдает в аренду энергетическим группам для установки ветряных турбин.

По словам исполнительного директора Crown Estate Элисон Нимно, «энергетические возможности шельфа имеют очень больший потенциал». Crown Estate ранее запустила программу по развитию «зеленой» энергии с использованием ветра, морских волн, приливов и отливов.

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Согласно законодательству, все доходы от управления королевской недвижимостью поступают в казну государства, после чего британский монарх спустя два года получает свою долю в размере 15%. Как отмечает издание, за последние 10 лет стоимость портфеля королевской компании недвижимости значительно выросла, принеся общую прибыль государству в £2,8 млрд ($3,56 млрд).

Великобритания, Елизавета II, Crown Estate
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Вторник, 25 июня 2019
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