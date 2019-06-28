В РФ хотят наказывать за снос памятников советским воинам по всему миру

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости ввести наказание за снос и осквернение памятников «защитникам Отечества» за рубежом.

«Никто ни перед кем ни за что не отвечает. Перед нами — тем более или в том числе. Сносятся памятники, идет глумление. Причем делается это с каким-то таким задором и азартом. И некому все это остановить. Именно поэтому мы считаем, что во всяком случае у нас в стране в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы, должны быть приняты меры по предотвращению этого», — сказал Шойгу в интервью «Звезде», фрагмент которого размещен в пятницу на сайте этого телеканала.

Он назвал инициативу Минобороны РФ абсолютно правильной и напомнил, что во многих странах Европы существуют законы, предусматривающие ответственность за отрицание Холокоста. «Люди понимают, что если он преступит это и если он приедет в эту страну, где закон действует, он будет наказан. И свидетелями таких наказаний мы были. И не раз. Почему в нашей стране должно быть по-другому?» — отметил российский министр.

Ранее российское военное ведомство предложило дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации. Наказание за такое преступление должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.