В российском провинциальном музее обнаружили подлинную работу Рубенса

Копия картины художника Питера Рубенса «Положение во гроб», находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств, оказалась оригинальной работой нидерландского живописца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор музея Валерий Карпов, сославшись на заключение экспертов Эрмитажа.
«Подозрение о том, что эскиз картины „Положение во гроб“ является подлинной работой Рубенса, появилось у нас во время реставрации картины в 2016-2017 годах. Несколько дней назад мы получили пока что устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа», — сказал Карпов, добавив, что официальное подтверждение будет получено Ирбитским музеем чуть позднее.
По словам Карпова, картина «Положение во гроб» была получена Ирбитским музеем изобразительных искусств в 1976 году. До этого она хранилась в Эрмитаже и считалась лишь копией оригинала.
«Известно, что эта работа раннего Рубенса, картина была написана в 1601 году. В это время Рубенс был еще совсем молодым человека и работал в Италии. Наша картина Рубенса является предварительным эскизом большой картины», — добавил Карпов.
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