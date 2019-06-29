Донецкие вузы начали выдавать выпускникам дипломы российского образца

Более 350 выпускников Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры получили дипломы российского образца. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе так называемого Министерства образования и науки Донецкой народной республики.
«Впервые вузы ДНР выдали выпускникам дипломы российского образца. Церемонии вручения состоялись в Донецком национальном медицинском университете имени Горького, где выдано 338 соответствующих документов, и в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры — 27 дипломов», — отметили в министерстве сепаратистов.
В медуниверситете дипломы образца РФ получили выпускники пяти специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» и «Медико-профилактическое дело». В строительном вузе документы получили магистры по специальности «Строительство».
Донецкий национальный медицинский университет им. Горького получил аккредитацию в России осенью 2018 года. В июне 2019 года соответствие образовательных программ российским стандартам подтвердили Академия строительства и архитектуры, а также Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.
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