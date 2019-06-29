Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Германию с $40 млн

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Германию, прихватив с собой £31 млн ($39,3 млн), пишет британская газета The Sun со ссылкой на собственные источники.
Вместе с принцессой страну покинули двое ее детей — 11-летняя дочь и 7-летний сын. Премьер ОАЭ обратился к властям Германии с просьбой помочь вернуть супругу в Эмираты, но в Берлине ему отказали, утверждает издание.
В ОАЭ пока не комментировали сообщения о побеге Хайи бинт аль-Хусейн. The Sun отмечает, что на публике принцесса не появлялась с февраля 2019 года.
Помимо должности премьер-министра ОАЭ, Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум занимает пост вице-президента страны и является эмиром Дубая.
В 2018 году его дочь, принцесса Латифа бин Мухаммед Аль Мактум попыталась выехать из ОАЭ, чтобы, как утверждали ее друзья, «избавиться от ограничений, налагаемых на нее семьей». По данным правозащитной организации Human Rights Watch, властям ОАЭ удалось ее задержать и вернуть в Дубай.
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